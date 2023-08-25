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بمناسبة العودة إلى المدارس.. أنشطة ترفيهية في مطار الشارقة

بمناسبة العودة إلى المدارس.. أنشطة ترفيهية في مطار الشارقة
26 أغسطس 2023 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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اختتم مطار الشارقة فعاليات الصيف في مطار الشارقة، بفعالية «العودة إلى المدارس» ترحيباً بالطلاب والعائلات العائدين إلى الدولة؛ وذلك بهدف تعزيز تجربة السفر خلال هذه الفترة بأجواء من التسلية والأنشطة الترفيهية المخصّصة للأطفال وعائلاتهم في مبنى القادمون.
وتؤكد الحملة، التي استمرت ثلاثة أيام وتنتهي اليوم 26 من أغسطس الجاري، حرص هيئة مطار الشارقة الدولي على تقديم أفضل الخدمات ومواكبة المناسبات المحلية والعالمية، لتلبية تطلّعات المسافرين بتجربة سفر ممتعة وسلسة، وتعزيز مكانة المطار وجهة مفضّلة للسفر.

مطار الشارقة
الإمارات
الشارقة
مطار الشارقة الدولي
العودة إلى المدارس
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