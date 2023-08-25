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«شرطة أبوظبي» تشارك في «صيفنا أحلى»

«شرطة أبوظبي» تشارك في «صيفنا أحلى»
26 أغسطس 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في «مهرجان صيفنا أحلى»، والذي نظمته بلدية مدينة أبوظبي في مدرسة فرجينيا الخاصة للطلاب بمدينة شخبوط في أبوظبي بالتعاون مع صيدلية لايف ومركز القمة للرياضة ومركز الارتقاء لتنمية القدرات ومركز شيري كلينكز. وتضمن المهرجان مبادرة «عيالنا مبدعين» والتي ركزت على التوعية بمخاطر الصيف إلى جانب عرض الأبناء لمشاريعهم الإبداعية والتعرف على أهدافها الإيجابية في المجتمع ومبادرة ومحاضرة توعية حول مخاطر وأمراض الصيف، وورش حول الوقاية من الحرائق، والعديد من فقرات التوعية والإرشاد والمسابقات والهدايا للكبار والصغار.
وعقدت مديرية المرور والدوريات ورشة توعية ضمن حملتها تحت شعار «صيف بأمان»، حثت خلالها أولياء الأمور والكادر الإداري والتعليمي بالمدرسة على ضرورة الالتزام بتدابير السلامة والوقاية الضرورية بالمركبات تفادياً لحوادث الحرائق، خصوصاً خلال فصل الصيف.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
بلدية أبوظبي
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