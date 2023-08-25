مخيّم «الخيارات الصحية والإبداع» يكرم الفرق المتميزة

أبوظبي (وام)

اختتم «مخيّم الخيارات الصحية والإبداع» فعالياته، أمس، في حفل ختامي أُقيم في المركز الوطني للتأهيل بحضور حشد من أولياء الأمور والمشاركين.

وشهدت فعاليات الحفل تقييماً دقيقاً للفرق والأفراد المشاركين في المخيم، حيث تم تمييز الجهود المبذولة والأداء المتميز في تحديات البرنامج ضمن مسارين أساسيين الأول هو درب الثقافة والفنون الذي استعرض فيه المشاركون مواهبهم في فنون التراث الهادفة من خلال تقديم عروض رائعة للرقص التقليدي والشعر وعزف الآلات الموسيقية أما المسار الثاني، فقد شهد تقديم عروض وأنشطة تهدف إلى نقل المعرفة إلى جميع المراهقين في إمارة أبوظبي.

وأكد يوسف الذيب الكتبي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أهمية هذا البرنامج في تحقيق التوازن المثالي بين الصحة والإبداع وفتح أبواب الاستكشاف لإمكانيات الشباب وتنميتها.

كما ألقى الضوء على القيم والتقاليد الإماراتية الثقافية التي تُعزز الهوية وترسِّخ الانتماء الوطني.

وتخلل الحفل لقاءاتٍ مثمرة بين المحاضرين والمنظمين وأولياء الأمور تم خلالها مناقشة أداء المشاركين ووضع خطط تطويرية مستقبلية لهم فيما تم تكريم الفرق المتميزة في تحديات المخيم وتقدير الجهود الكبيرة للمحاضرين وأيضاً تم تكريم المشاركين تقديراً لتفوقهم ومشاركتهم الفاعلة.

يذكر أن هذا البرنامج الفريد للصحة والإبداع يمثل مبادرة مهمة في تطوير المهارات الحياتية وتعزيز الاتجاهات الإيجابية وتوضيح المعارف الوقائية بهدف توجيه الشباب نحو اتخاذ خيارات حياتية تسهم في بناء مجتمع صحي ومستقبل مشرق.