السبت 26 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مخيّم «الخيارات الصحية والإبداع» يكرم الفرق المتميزة

مخيّم «الخيارات الصحية والإبداع» يكرم الفرق المتميزة
26 أغسطس 2023 01:01

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الدقيقة 105» تكمل «مشهد الإثارة» في «مدرجات الصقور»
محمد بن راشد: عمر الدول يقاس بإنجازاتها

اختتم «مخيّم الخيارات الصحية والإبداع» فعالياته، أمس، في حفل ختامي أُقيم في المركز الوطني للتأهيل بحضور حشد من أولياء الأمور والمشاركين.
وشهدت فعاليات الحفل تقييماً دقيقاً للفرق والأفراد المشاركين في المخيم، حيث تم تمييز الجهود المبذولة والأداء المتميز في تحديات البرنامج ضمن مسارين أساسيين الأول هو درب الثقافة والفنون الذي استعرض فيه المشاركون مواهبهم في فنون التراث الهادفة من خلال تقديم عروض رائعة للرقص التقليدي والشعر وعزف الآلات الموسيقية أما المسار الثاني، فقد شهد تقديم عروض وأنشطة تهدف إلى نقل المعرفة إلى جميع المراهقين في إمارة أبوظبي.
وأكد يوسف الذيب الكتبي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أهمية هذا البرنامج في تحقيق التوازن المثالي بين الصحة والإبداع وفتح أبواب الاستكشاف لإمكانيات الشباب وتنميتها.
كما ألقى الضوء على القيم والتقاليد الإماراتية الثقافية التي تُعزز الهوية وترسِّخ الانتماء الوطني.
وتخلل الحفل لقاءاتٍ مثمرة بين المحاضرين والمنظمين وأولياء الأمور تم خلالها مناقشة أداء المشاركين ووضع خطط تطويرية مستقبلية لهم فيما تم تكريم الفرق المتميزة في تحديات المخيم وتقدير الجهود الكبيرة للمحاضرين وأيضاً تم تكريم المشاركين تقديراً لتفوقهم ومشاركتهم الفاعلة.
يذكر أن هذا البرنامج الفريد للصحة والإبداع يمثل مبادرة مهمة في تطوير المهارات الحياتية وتعزيز الاتجاهات الإيجابية وتوضيح المعارف الوقائية بهدف توجيه الشباب نحو اتخاذ خيارات حياتية تسهم في بناء مجتمع صحي ومستقبل مشرق.

الإمارات
المركز الوطني للتأهيل
آخر الأخبار
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
الرياضي
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
اليوم 11:45
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
الرياضي
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
اليوم 11:36
«الدقيقة 105» تكمل «مشهد الإثارة» في «مدرجات الصقور»
«الدقيقة 105» تكمل «مشهد الإثارة» في «مدرجات الصقور»
اليوم 11:30
روسيا تدمر طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود
عربي ودولي
روسيا تدمر طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود
اليوم 11:20
لايلز يدخل «متحف بولت» بـ «ثنائية تاريخية»
الرياضي
لايلز يدخل «متحف بولت» بـ «ثنائية تاريخية»
اليوم 11:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©