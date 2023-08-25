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ضبط شاب قاد دراجته النارية بتهور في شوارع دبي

ضبط شاب قاد دراجته النارية بتهور في شوارع دبي
26 أغسطس 2023 01:02

دبي (الاتحاد)
ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، سائقاً متهوراً، انتشر له مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يقود دراجته النارية بصورة خطرة على شوارع الإمارة، وعلى عجلة واحدة.
وصرح اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية تمكنت خلال ساعات قصيرة من انتشار مقطع فيديو على إحدى منصات التواصل الاجتماعي لسائق دراجة نارية متهور، من الوصول إليه وضبطه، موضحاً أن مقطع الفيديو يُظهر قيادة السائق لدراجته بصورة متهورة بين المركبات وعلى عجلة واحدة، معرضاً بهذا السلوك سلامته وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، منوهاً بحجز الدراجة وتحرير مخالفة بحق السائق لقيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، وتطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات، وبذلك تصل قيمة المخالفة إلى 50.000 درهم، إضافة إلى النقاط المرورية التي تبلغ 23 نقطة مرورية.

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ولفت اللواء سيف المزروعي، إلى أن الأشهر السبعة الماضية شهدت تحرير 22 ألفاً و115 مخالفة للدراجات النارية في الإمارة، وحجز 858 دراجة في الفترة نفسها من العام الجاري.
وحذر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من قيادة الدراجات على اختلاف أنواعها، بطيش وتهور على الطرق، منوهاً بمعاقبة القانون لكل من يقود بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، حيث يتم إيقافهم وحجز دراجاتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. مؤكداً عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، ومشيراً إلى أن ما لا يقل عن 80% من مرتكبي هذا السلوك تعرضوا لحوادث بليغة نتجت عنها وفيات أو إصابات بالغة.
وناشد اللواء سيف المزروعي، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة كلنا شرطة على الرقم 901، للإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات المتهورة.

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