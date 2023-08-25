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مكتوم الشريفي يطلع على جهود «المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة»

مكتوم الشريفي خلال الجولة (من المصدر)
26 أغسطس 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي في جولة ميدانية على جهود إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع، بحضور العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع.
واستمع إلى شرح عن نظام المراقبة الإلكترونية وآثاره الإيجابية في تعزيز الاستدامة الاجتماعية ودوره في الحفاظ على الترابط الأسري واستمرارية المحكومين بها في أعمالهم اليومية كالعمل والتعلم ضمن نطاق محدد. كما اطلع على عرض عن جهود الإدارة في تطبيق برامج ودورات تخفيض النقاط المرورية وأهميتها في تعديل سلوكيات قائدي المركبات والحد من الحوادث المرورية والتي يتم بموجبها استرجاع رخص القيادة للملتحقين بعد إنجاز برنامج الدورات.
وأكد مدير عام «شرطة أبوظبي»، أهمية مشروع المراقبة الإلكترونية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي كبديل عن الحبس حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها بناء على حيثيات الأحكام القضائية وقرارات النيابة.
وأشاد بالنتائج الإيجابية المتحققة ضمن تطبيق برنامج النقاط المرورية وما حققه من إيجابيات انعكست على تعزيز التزام السائقين بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري.

مكتوم الشريفي
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