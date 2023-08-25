6 دقائق لخدمات «أبوظبي التقني» في «تم»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أشادت شخصيات مجتمعية ومؤسسات تدريبية بنجاح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في إنجاز كافة خدماته عبر منصة الخدمات الحكومية الرقمية «تم»، حيث يمكن للمستثمرين والعملاء إنجاز معاملات «أبوظبي التقني» والحصول على خدماته في ست دقائق معدودة من دون الحاجة إلى مراجعة المركز.

وتتلخص هذه الخدمات في طلب طرح مؤهلات مهنية وإصدار رخصة مركز تدريب وحذف نشاط تدريبي ونشر إعلان وطلب تغيير مقر مركز التدريب، وطلب إلغاء رخصة التدريب، وإضافة نشاط تدريبي وتجديد رخصة التدريب، وتغيير المدير الأكاديمي وتغيير اسم مركز التدريب، وتعيين مدرب أو محاضر، بجانب التسجيل في مبادرات وبرامج المركز ومنها «نعم للعمل»، حيث يمكن إنجاز المعاملات بسهولة، بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين، وكامل الأهداف التعليمية والتدريبية في المؤسسات المرخصة بأبوظبي. وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن «أبوظبي التقني» نجح في استحداث نموذج ابتكاري لشراكته مع المتعاملين، بما يسمح بإشراكهم في تصميم وتطوير الخدمات وفق أحدث النظم والآليات، مؤكداً أن المركز يعمل حالياً على مواصلة التحسين الدائم في كافة الخدمات الرقمية.

وأضاف: من خلال نظم العمل في «أبوظبي التقني»، وبناءً على دراسة تطلعات المتعاملين وأخذاً بملاحظاتهم ومقترحاتهم بشكل مدروس وهادف، يعمل «أبوظبي التقني» لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وسياسات العمل في المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، وفق استراتيجية متطورة دائمة، هدفها تمكين المؤسسات التدريبية والمتعاملين بشكل عام، من الحصول على الخدمات التي يقدمها المركز، طوال الـ24 ساعة، عبر منصة الخدمات الحكومية «تم»، بما يحقق نقلة نوعية في مفهوم طرح الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي، وتحولاته الشاملة بجدارة.

وأشار إلى أن المركز يطبق آليات ونظماً جديدةً لبناء وتطوير قدرات ومهارات الموظفين المعنيين بتقديم الخدمات المشار إليها، لتتناسب مع التحول الرقمي ومهارات المستقبل، وحقّق الريادة أو الكفاءة والفعالية التامة.



دقة ومرونة

«الاتحاد» استطلعت آراء نخبة من المسؤولين في مراكز التدريب في أبوظبي، الذين أشادوا بالتحول الرقمي الذي حققه «أبوظبي التقني»، حيث قال مطر الدرمكي، شريك في مؤسسة تدريبية: «نطرح برامج تدريبية متطورة تلبي متطلبات أبناء المجتمع، وقد وجدنا بالفعل دقة ومرونة عالية من مسؤولي (أبوظبي التقني) الذين قدموا لنا حلولاً رائعة تخلصنا من مراجعتهم والانتظار لساعات، وذلك بإنجاز معاملاتنا كافة عبر المنصة الرقمية (تم) وفق آليات مرنة ومتقدمة، وتعزيز مبدأ الشراكة والتكامل الجهات الحكومية، والخاصة، بما يضمن للجميع النجاح التام والتميز في الأداء نحو صناعة الكفاءات المجتمعية القادرة على تلبية متطلبات التقدم الصناعي والتكنولوجي في سوق العمل».

وقال سالم المحيربي، رجل أعمال: «لقد أثبت (أبوظبي التقني) أنه الشريك النموذجي لمؤسسات ومراكز التدريب في أبوظبي، حيث يعمل المركز من منطلق المسؤولية المشتركة وليس الرقابة الصارمة على مؤسسات التدريب التي يشرف عليها، وهو الأمر الذي جعلنا جميعاً نعمل وفق منظومة متقدمة للغاية، يتم من خلالها إنجاز المعاملات بدقة وفي دقائق معدودة ومن منطلق تحقيق المصلحة العليا لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأكد أسامة عبدالله، مدير مؤسسة تدريبية في أبوظبي، أن الاجتماعات الموسعة التي تنظمها الإدارة العليا في مركز «أبوظبي التقني»، ممثلة في الدكتور مبارك الشامسي المدير العام، مع مختلف المؤسسات التدريبية في أبوظبي، لمناقشتهم في آليات العمل وإنجاز المعاملات، ترسخ نهج «أبوظبي التقني» في العمل من منطلق الشراكة الاستراتيجية التي تستهدف التطوير الدائم في منظومة العمل، وصولاً إلى هذه المرحلة الهامة من إنجاز كافة الخدمات إلكترونياً، بما يوفر الوقت والجهد على الجميع.