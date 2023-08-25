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عائشة المعمري ترفع علم الإمارات فوق أعلى قمة في أوروبا

عائشة المعمري ترفع علم الإمارات فوق أعلى قمة في أوروبا
26 أغسطس 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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برهنت الدكتورة عائشة مصبح المعمري المكرمة بجائزة أبوظبي عام 2015، أن العزيمة والإرادة تحققان ما يبدو مستحيلاً، وتمكنت من تسلق جبل إلبروس البالغ ارتفاعه 5.642 متراً، ورفع علم الإمارات عالياً شامخاً، وذلك في إطار مبادرتها الرائدة «المسير لقمة جبل إلبروس للتوعية بالاستدامة في الرعاية الصحية».. ويحمل إنجاز الدكتورة عائشة، استشاري طب الطوارئ وطب العناية المركزة، بعداً أعمق من تحدي صعاب الطبيعة، إذ يجسد أيضاً التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال مبادرة فردية تضمنت 6 شعارات رسمتها بيدها، ترسيخاً لشعار عام الاستدامة «اليوم للغد» وشعار يوم المرأة الإماراتية «نتشارك للغد»، ورفعت كلاً منها عند ارتفاع معين ضمن الرحلة، ونشرتها على المنصات الاجتماعية بـ«الإنجليزية» و«العربية».
وقالت الدكتورة عائشة: «أهنئ نساء وطننا بيوم المرأة الإماراتية، وأشكر قيادتنا الرشيدة على جهودها الجبارة لتوفير البيئة المناسبة للتميز، ما ساهم في تنشئة جيل من الملهمات»، وأضافت: «ألهمني شعار عام الاستدامة ويوم المرأة الإماراتية لإطلاق مبادرتي؛ بهدف نشر الوعي بأهمية الاستدامة بالقطاع الصحي».

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