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صيف المجالس.. فعاليات مبتكرة لبناء قدرات النشء

صيف المجالس.. فعاليات مبتكرة لبناء قدرات النشء
26 أغسطس 2023 01:02

أبوظبي (وام)

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صيف المجالس 2023.. تجربة استثنائية اختتمتها مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، مؤخراً، بعدما نجحت في تحقيق الاستغلال الأمثل للعطلة الصيفية، وبناء قدرات ومعارف المشاركين من مختلف الفئات والأعمار، وتضمنت الفعاليات حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، وأنشطة وورش عمل تفاعلية فنية وتوعوية، هدفها توعية الأفراد وأبنائهم بمسائل السلامة، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم، وتعريفهم بالأساسيات، وتوسيع مداركهم، كما قدم عدد من الموهوبين ورشاً لصقل مواهب المبتدئين.. وركز البرنامج هذا العام على ثلاثة محاور رئيسة، هي تحفيظ القرآن الكريم، وتطوير المهارات الإبداعية للفئات المستهدفة، من 7 إلى 15 عاماً، وما فوق، كما ركز على رفع وعي وتثقيف الصغار والأسرة ككل حول أساسيات ومبادئ الإسعافات الأولية، خاصة مقومات الحماية من مخاطر الحرائق في المنازل.

مجالس أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
العطلة الصيفية
تحفيظ القرآن الكريم
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