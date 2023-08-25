الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:23 والجزر الثاني عند الساعة 04:42.

بحر عُمان خفيف إلى متوسط قد يضطرب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 24:15 والمد الثاني عند الساعة 18:07 والجزر الأول عند 02:11 والجزر الثاني عند الساعة 23:41.