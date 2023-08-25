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"أبوظبي للصحة العامة" يدعو أولياء الأمور إلى لتوجيه أبنائهم بالاستعداد للعام الدراسي الجديد

"أبوظبي للصحة العامة" يدعو أولياء الأمور إلى لتوجيه أبنائهم بالاستعداد للعام الدراسي الجديد
25 أغسطس 2023 17:00

 دعا مركز أبوظبي للصحة العامة، أولياء الأمور، إلى الحرص على توجيه أبنائهم بضرورة البدء بالعودة التدريجية إلى عادات نوم منتظمة وفق مواعيد الدراسة، بما يضمن حصول الأبناء على قسط كافٍ من النوم لا يقل عن 8 ساعات، ليتمكنوا من الاستعداد ليوم دراسي حافل بالنشاط والحيوية، بالإضافة إلى أهمية الاستعداد النفسي لتجربة دراسية إيجابية وتهيئة الطالب للعام الدراسي الجديد والتحدث معه عن مخاوفه وسبل طلب المساعدة.
وأكد المركز الذي وجه عدداً من النصائح والإرشادات إلى الأهالي مع قرب عودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية، ضرورة إعداد وجبات صحية غنية بالفيتامينات للأبناء على مقاعد الدرس، تمد الطالب بالطاقة خلال يومه الدراسي، مشيرا إلى أهمية وجبة الإفطار بشكل خاص والتي يُفضل أن تحتوي على الفواكه والخضروات والأغذية الغنية بالألياف، إلى جانب تحفيز وتذكير الطلبة بضرورة شرب كميات كافية من الماء للحد من خطر الإصابة بالجفاف.
وأوضح المركز ضرورة اختيار حقيبة ظهر مناسبة لعمر وطول الطالب، منبها أولياء الأمور إلى أهمية الالتزام بقواعد السلامة على الطرقات والانتباه إلى حركة المشاة ومناطق عبور الطلبة خصوصا خلال الصعود والنزول من الحافلات المدرسية، بالإضافة إلى ضرورة استخدام مقاعد الأطفال وأحزمة الأمان في المركبات.
وأهاب المركز بأولياء الأمور ضرورة التأكد من أن ممرضة المدرسة على علم بأي مرض مزمن أو حساسية لدى الطالب بما يضمن سلامته خلال تواجده في المدرسة.
وقالت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، المديرة التنفيذية لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: "تمثل الصحة المدرسية أولوية هامة لدى المركز؛ حيث نواصل حرصنا على صحة وسلامة أبنائنا لا سيما في ظل العودة إلى المدارس، ولذا نود تذكير أولياء الأمور بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة ليتمتع الأبناء بالصحة والسلامة والعودة إلى مقاعد الدراسة بنشاط وحيوية بما ينعكس إيجابا على تحصيلهم العلمي".

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