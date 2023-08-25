محمد بن راشد: علمتني الحياة أن لا أقيس عمر الإنسان بسنوات حياته بل بقدرات عقله وعمق وعيه

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، علمتني الحياة أن لا أقيس عمر الإنسان بسنوات حياته بل بقدرات عقله وعمق وعيه.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «علمتني الحياة أن لا أقيس عمر الإنسان بسنوات حياته بل بقدرات عقله وعمق وعيه.. وأن لا أقيس عمر الدول بتاريخ استقلالها بل بإنجازاتها التي يكتبها التاريخ.. وأن الدول العظيمة ليست مجموعة مؤسسات قوية.. بل مجموعة قيم وأخلاق ومبادئ تتمثل على هيئة بشر».