السبت 26 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد: علمتني الحياة أن لا أقيس عمر الإنسان بسنوات حياته بل بقدرات عقله وعمق وعيه

محمد بن راشد: علمتني الحياة أن لا أقيس عمر الإنسان بسنوات حياته بل بقدرات عقله وعمق وعيه
25 أغسطس 2023 16:53

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  علمتني الحياة أن لا أقيس عمر الإنسان بسنوات حياته بل بقدرات عقله وعمق وعيه.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «علمتني الحياة أن لا أقيس عمر الإنسان بسنوات حياته بل بقدرات عقله وعمق وعيه..  وأن لا أقيس عمر الدول بتاريخ استقلالها بل بإنجازاتها التي يكتبها التاريخ.. وأن الدول العظيمة ليست مجموعة مؤسسات قوية.. بل مجموعة قيم وأخلاق ومبادئ تتمثل على هيئة بشر».

 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: عمر الدول يقاس بإنجازاتها
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وسم #علمتني الحياة
علمتني الحياة
محمد بن راشد
آخر الأخبار
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
الرياضي
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
اليوم 11:45
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
الرياضي
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
اليوم 11:36
«الدقيقة 105» تكمل «مشهد الإثارة» في «مدرجات الصقور»
«الدقيقة 105» تكمل «مشهد الإثارة» في «مدرجات الصقور»
اليوم 11:30
روسيا تدمر طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود
عربي ودولي
روسيا تدمر طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود
اليوم 11:20
لايلز يدخل «متحف بولت» بـ «ثنائية تاريخية»
الرياضي
لايلز يدخل «متحف بولت» بـ «ثنائية تاريخية»
اليوم 11:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©