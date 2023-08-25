اللجنة الوطنية للانتخابات: فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من 26 حتى 28 أغسطس

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذين وردت أسماؤهم في قائمة المرشحين الأولية، تمتد من (26) حتى (28) أغسطس الجاري.

شروط الطعن

ووفقاً لحكم المادة (61) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ فإنه يحق لكل ناخب الطعن على ترشح أحد المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، ووفقاً للشروط التالية: أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال الفترة من 26 حتى 28 أغسطس الجاري، وأن يودع مقدم الطعن مبلغ ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.

قرارات نهائية

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن الطعون على المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 ستتم إحالتها إلى لجنة الطعون، المشكلة برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، من أجل تقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، لإصدار قراراتها في هذا الشأن في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، وتكون قراراتها نهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن)، وسوف يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في يوم (2) سبتمبر 2023م. مواقع وتوقيت تلقي الطعون.



وحددت اللجنة توقيت تلقي الطعون في يومي السبت والأحد 26-27 أغسطس من الساعة 9 صباحاً لغاية 12 ظهراً، ويوم الاثنين 28 أغسطس من الساعة 8 صباحاً لغاية 3 ظهراً.كما حددت (7) مواقع لتلقي الطعون على المرشحين، والتي تم توزيعها على النحو التالي:



مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، ومقر لجنة إمارة دبي في قاعة حتا (C&D) بمركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة تم تحديد مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان تم تخصيص قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين-الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة تم تخصيص غرفة تجارة وصناعة الفجيرة - الطابق الثامن.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القائمة الأولية للمرشحين فى وقت سابق من اليوم 25 أغسطس الجاري حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين (309) يمثلون جميع إمارات الدولة.

وسوف تبدأ الحملات الانتخابية من (11) سبتمبر إلى (3) أكتوبرالمقبلين على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات انسحاب المرشحين هو 26 سبتمبرالمقبل وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين في يومي (27) و(28) سبتمبرالمقبل وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات (www.uaenec.ae)، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات.UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).