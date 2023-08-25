عودة التيار الكهربائي بشكل كامل لمناطق الشارقة ومعالجة الخلل الفني المفاجئ

تمكنت فرق العمل المختصة وبشكل سريع من إعادة التيار الكهربائي لمناطق مدينة الشارقة بعد حدوث خلل فني مفاجئ تسبب في عدم تدفق الغاز لمحطات توليد الكهرباء. وكان عطل فني في مصنع الغاز بمنطقة الصجعة بالشارقة قد تسبب في غلق محابس أنابيب الغاز المغذية لمحطات هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وذلك بسبب إجراءات الطوارئ المتبعة في مصنع الغاز والتي تغلق بشكل مباشر عند حدوث الأعطال الفنية، وباشرت فرق العمل المختصة بعزل المحبس الرئيس المغذي لمحطات الكهرباء بمدينة الشارقة وإعادة تدفق الغاز من خلاله بنسبة 80% مما ساهم في إعادة التيار الكهربائي بشكل كامل كما يجري العمل على معالجة الخلل الفني الرئيسي وإعادة تشغيل مجمع الغاز بالكامل.