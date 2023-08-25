تواصل كلية ليوا بحرميها الجامعيين في ابوظبي والعين قبول الطلبة المستجدين للعام الأكاديمي 2023-2024 حتى 18 سبتمبر المقبل وفي هذا الصدد تقدم الكلية دعماً شاملاً للطلبة في مختلف مراحل التواصل مع الكلية للتعرف على معايير وشروط القبول والوثائق المطلوبة لذلك سواءً بالتواصل هاتفيا من خلال مركز الاتصال أو الموقع الإلكتروني أو زيارة أحد الحرمين الجامعيين في أبوظبي والعين.

وأكدت الكلية على وجود فريق متخصص يقدم الإرشاد الأكاديمي للطالب لمساعدته في التعرف على التخصصات والبرامج الأكاديمية المطروحة والتي تتوزع على أكثر من 25 برنامجاً موزعة على 5 كليات: الهندسة، العلوم الطبية والصحية، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، والإعلام والعلاقات العامة، حيث توفر كلية ليوا بنية تحتية متطورة وفق أرقى المعايير العالمية، تتضمن 35 مختبراً تطبيقياً، و تضم نخبة أكثر من 100 عضو هيئة تدريس من الكفاءات الأكاديمية المتميزة، تم استقطابهم من جامعات عالمية مرموقة، بما يعزز من مكانة الكلية، و يساهم بصورة جيدة في تعزيز مسيرة التعليم على مستوى إمارة أبوظبي بصورة خاصة، والدولة بصفة عامة.

كلية ليوا تواصل استقبال طلبات الطلبة المستجدين للعام الأكاديمي 2024

وأشارت الكلية إلى أن عملية التقديم تتم بسهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني الذي يقدم إليه الطالب أوراقه وأيضاً عبر التواصل المباشر مع الكلية في حرميها الجامعيين في أبوظبي والعين والتعرف بصورة مباشرة على خطته الدراسية والفرص الواعدة المرتبطة بها سواءً من حيث التدريب أو التوظيف و كذلك الإنخراط في سوق العمل، كما يقدم الفريق المختص بالإرشاد الأكاديمي تعريفاً للبرامج الأكاديمية والمساقات المطروحة بكل برنامج منها والخطة الدراسية لهذه البرامج، والمعايير الخاصة بالقبول، وغيرها من المعلومات التي يحتاجها الطالب المستجد خلال تواصله مع الكلية طوال الفترة المخصصة لاستقبال طلبات القبول، وأيضاً التعريف ببرامج المنح الدراسية التي تقدمها الكلية للطلبة والتي تشمل 7 فئات من المنح المتخصصة للطلبة.