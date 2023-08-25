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"موارد الشارقة" توجه بمنح الأمهات الموظفات ساعات مرنة مع بدء العام الدراسي الجديد

"موارد الشارقة"
25 أغسطس 2023 12:09

أصدرت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، تعميماً لكافة الدوائر والهيئات والمؤسسات في حكومة الإمارة، بمنح الموظفات ممن لديهن أبناء في الحضانات ورياض الأطفال والمرحلة الابتدائية فما فوق، مرونة في ساعات العمل بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

ونص التعميم على أن تمنح الموظفات اللواتي ينطبق عليهن مضمونه و"وبما لا يخل بمصلحة العمل"، مرونة في ساعات العمل لمدة ثلاث ساعات في اليوم الأول من العام الدراسي للأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية فما فوق، بينما تمنح هذه المرونة خلال الأسبوع الاول من العام الدراسي للأمهات اللواتي لديهن أبناء في مرحلة الحضانة ورياض الأطفال، وذلك ليتسنى لهن الاهتمام بأبنائهن ورعايتهم.

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ووجهت الدائرة جميع الجهات الحكومية بمراعاة نص التعميم في تطبيق إجراءات حضور وانصراف الموظفات المشمولات به في أنظمة الدوام الرسمي المعتمدة لديها، وبما يحقق جملة الفوائد الاجتماعية المرجوة ويعود بالنفع على الأبناء ويدعم استقرارهم مع بدء العام الدراسي الجديد، وبما يساعد الأم الموظفة على تحقيق التوازن على الصعيدين الأسري والوظيفي.

 

 

المصدر: وام
موارد الشارقة
العام الدراسي الجديد
الأمهات
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