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"ديوا" يسجل براءة اختراع جديدة

"ديوا" يسجل براءة اختراع جديدة
25 أغسطس 2023 12:27

سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي براءة اختراع جديدة عن جهاز مبتكر لتعزيز عملية صهر المواد الخام المعدنية وطردها ونفثها إلى منصة البناء في الطباعة ثلاثية الأبعاد.    

ويحسن الجهاز أداء الطابعات ثلاثية الأبعاد من خلال محافظته على درجة الحرارة المثالية المطلوبة للتعامل مع المواد الأولية المعدنية، إلى جانب خفض تكلفة الطباعة واستهلاك الطاقة. ويمكن فك وتركيب الجهاز في الطابعات ثلاثية الأبعاد وفق الحاجة.  

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالمساهمة الفاعلة التي يقدمها مركز البحوث والتطوير لدعم تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد وتعزيز مزاياها التنافسية.  

وذكر أن براءات الاختراع هذه تدفع جهود الهيئة قدماً لتطوير بنى تحتية وبرامج متقدمة متخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع بالإضافة بشكل عام، واستثمارها للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، وبناء النماذج وتصنيع قطع الغيار لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، ودعم رقمنة قائمة موجوداتها ومعداتها.  

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وأضاف ترسخ إنجازات المركز دور الهيئة الفعال في تحقيق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتسخير هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة الإنسان وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي كمركز رائد على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030. 

وأوضح أن المركز يشتمل على نخبة من خيرة الباحثين والعقول المبدعة التي تسهم بفعالية في دعم الاقتصاد المستدام، وإثراء المجتمع العلمي في كل مكان.. وتتبنى الهيئة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كأحد الحلول المبتكرة التي تستفيد منها في عملياتها الداخلية لطباعة قطع الغيار للأجهزة والمعدات، إضافة إلى إطالة العمر الافتراضي لهذه المعدات. 

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة تعزز براءات الاختراع التي يسجلها المركز وأوراقه البحثية مكانته بوصفه منصة عالمية توفر حلولاً وتقنيات مبتكرة لتعزيز العمليات التشغيلية والخدماتية لمختلف قطاعات المؤسسات الخدماتية حول العالم، بما يضمن استمرارية ريادة الهيئة عالمياً، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات.

 

 

المصدر: وام
براءة اختراع
الطباعة ثلاثية الأبعاد
ديوا
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