إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن تنويه عام للجمهور حول إغلاق جزئي لشارع الشيخ زايد بن سلطان - (E10) أبوظبي.

وأوضح النقل المتكامل عبر منشور، اليوم، في حسابه الرسمي على منصة إكس المعروفة سابقاً بـ "تويتر": "أن الإغلاق الجزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان - (E10) أبوظبي سيكون من الجمعة 25 أغسطس إلى الإثنين 28 أغسطس الجاري".