إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن تنويه عام للجمهور حول إغلاق جزئي لشارع الشيخ زايد بن سلطان - (E10) أبوظبي.
وأوضح النقل المتكامل عبر منشور، اليوم، في حسابه الرسمي على منصة إكس المعروفة سابقاً بـ "تويتر": "أن الإغلاق الجزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان - (E10) أبوظبي سيكون من الجمعة 25 أغسطس إلى الإثنين 28 أغسطس الجاري".
إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان - (E10) أبــوظبي— "ITC" مركز النقل المتكامل (@ITCAbuDhabi) August 25, 2023
من الجمعة 25 أغسطس 2023 إلى الإثنين 28 أغسطس 2023 pic.twitter.com/rKUOsyPWDB