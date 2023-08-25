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إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي

إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي
25 أغسطس 2023 10:39

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن تنويه عام للجمهور حول إغلاق جزئي لشارع الشيخ زايد بن سلطان - (E10) أبوظبي.

وأوضح النقل المتكامل عبر منشور، اليوم، في حسابه الرسمي على منصة إكس المعروفة سابقاً بـ "تويتر": "أن الإغلاق الجزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان -  (E10) أبوظبي  سيكون من الجمعة 25 أغسطس إلى الإثنين 28 أغسطس الجاري".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شارع الشيخ زايد
النقل المتكامل
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