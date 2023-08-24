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البديوي: انضمام الإمارات والسعودية إلى «بريكس» يؤكد أهمية اقتصاديات دول الخليج

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
25 أغسطس 2023 01:27

الرياض (الاتحاد) 

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أمس، أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة «بريكس» يأتي من أجل العمل على تنمية شعوب العالم وزيادة الكفاءة والإنتاجية والتنافسية في الأسواق الدولية. 
وقال البديوي، في بيان، إن «هذا الانضمام لمجموعة بريكس، التي تعد تكتلاً اقتصادياً مهماً على المستوى الدولي، له دلالة كبرى على أهمية ومتانة اقتصاديات دول المجلس، بفضل سياساتها الاقتصادية والتنموية». 
وأكد الأمين العام، أن «دول مجلس التعاون تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير اقتصاداتها»، مشيراً إلى أن انضمام الإمارات والسعودية لمثل هذه المجموعات الاقتصادية العالمية الضخمة يأتي في سياق الجهود الإقليمية والدولية الكبيرة والمتميزة التي تقوم بها دول مجلس التعاون للتواصل مع كافة التنظيمات الإقليمية والدولية للعمل على ضمان الأمن والسلم الدوليين.

جاسم محمد البديوي
مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
السعودية
مجموعة بريكس
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