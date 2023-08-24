اتفاقية لبناء منازل للمتضررين من السيول في باكستان

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبنك دبي الإسلامي، اتفاقية لبناء عدد من المنازل للمتضررين من السيول في إقليم السند بباكستان. وبموجب الاتفاقية يمول البنك بناء المساكن بقيمة 5 ملايين درهم، وتشرف الهيئة على مراحل تنفيذها وذلك ضمن جهود الجانبين لتعزيز شراكتهما الإنسانية والتنموية على الساحة الباكستانية.

وحددت الاتفاقية آليات التنفيذ والتزامات الطرفين تجاه المشروع، الذي يعتبر نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة بين الهلال الأحمر الإماراتي وبنك دبي الإسلامي، لتعزيز مبادرات الإمارات في مجال استدامة العطاء.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الجانبين على تخفيف معاناة المتأثرين من السيول في إقليم السند الباكستاني، وتحسين حياة الشرائح الضعيفة التي فقدت مساكنها وأصبحت بلا مأوى في ظروف إنسانية صعبة، وذلك من خلال إعادة بناء المنازل التي دمرتها السيول وإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية، ومن جانب البنك نواف عبدالله الريسي مساعد نائب الرئيس، مدير خدمات الدعم المجتمعية. وبحث الجانبان عقب التوقيع مجالات تعزيز التعاون وتأصيل الشراكة في المجالين الإنساني والتنموي، والعمل معا لتبني المشاريع التنموية التي تخدم قطاعات واسعة من المستهدفين من خدمات الهلال الأحمر محليا وخارجيا، وتم التأكيد على وحدة الرؤى والأهداف التي يعمل في إطارها الجانبان لتعزيز أوجه المسؤولية المجتمعية.

وشددا على أن مقتضيات المرحلة تتطلب مثل هذا النوع من الشراكات لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للعمل الإنساني وتعزيز جهود التنمية في المناطق المتأثرة بالكوارث والأزمات.