«إيدج» تتعاون مع «علوم وتكنولوجيا» القوات الجوية البرازيلية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إيدج»، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً، أمس توقيع اتفاقية استراتيجية مع إدارة علوم وتكنولوجيا الطيران، المركز الوطني للأبحاث العسكرية في مجال الطيران والفضاء والتابعة للقوات الجوية البرازيلية.

وأقيمت مراسم التوقيع في مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس ضمن زيارة وفد «ايدج» الرفيع المستوى إلى البرازيل، وحضره أعضاء من الإدارة العليا لمجموعة «ايدج»، والجنرال ماوريسيو أوغوستو دي ميديروس، مدير إدارة علوم وتكنولوجيا الطيران التابعة للقوات الجوية البرازيلية. والتقى وفد المجموعة أيضاً خلال الزيارة بكبار الشخصيات المحلية وأهم الشركاء والجهات الفاعلة في البرازيل ضمن قطاع الصناعة. وتسهم زيارات «إيدج» في تمهيد الطريق نحو تعزيز المشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب التعاون في مجال البحث والتطوير، والتطوير المشترك لأنظمة الدفاع المتقدمة، وغير ذلك. وبموجب الاتفاقية، سوف تستكشف الجهتان فرص تطوير مشاريع مشتركة في المجال الطيران والفضاء، والأسلحة الذكية، ومجالات المنصات غير المأهولة والمستقلة، إلى جانب مجالات أخرى. وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية «إيدج» لبناء شراكات ذات فوائد متبادلة تدعم تطوير القدرات الدفاعية في دولة الإمارات وأميركا اللاتينية، حيث أسست إيدج مؤخراً أول مكتب دولي لها في برازيليا. وكشفت «إيدج» مؤخراً عن عقد اتفاقية شراكة استراتيجية مع القوات البحرية البرازيلية للتعاون في تطوير صواريخ مضادة للسفن بعيدة المدى، إلى جانب توفير حلول متقدمة تشمل تكنولوجيا مكافحة التشويش التي طورتها «إيدج» في دولة الإمارات.