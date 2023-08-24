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سفارة الدولة في أنقرة تشارك بملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين

سعيد ثاني الظاهري متحدثاً خلال الملتقى (وام)
25 أغسطس 2023 01:26

أنقرة (وام) 

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شاركت سفارة الدولة في أنقرة، وبالتعاون مع القنصلية العامة في إسطنبول، بملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين، وذلك من خلال جناح في معرض إكسبو للسياحة العلاجية والطبية، الذي أقيم بمدينة إسطنبول، ونظمته مجموعة التعاون التركي العربي للأعمال «TRAP» بدعم من وزارتي الصحة والتجارة في تركيا.
وألقى سعيد ثاني الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، كلمة خلال الافتتاح أكد فيها عمق العلاقات بين دولة الإمارات وتركيا، حيث يحتفل البلدان هذا العام بالذكرى الخمسين على تأسيس العلاقات، في إطار الآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف الأصعدة التي تخدم مصالحهما المتبادلة.
واستعرض آفاق نمو قطاع السياحة العلاجية في الدولة ، مشيراً إلى أن الإمارات باتت وجهة مهمة للسياحة العلاجية، والتي تعكس تميز قطاع الرعاية الصحية والطبية، بمنشآته المتطورة وكوادره المتخصصة، والجهود المبذولة في تطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى فرص الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في هذا الصدد. وشاركت سفارة الدولة في أنقرة بجناح خاص جرى خلاله توزيع مواد إعلامية تحتوي على معلومات عن السياحة العلاجية في الإمارات والتسهيلات التي تقدمها الدولة للاستثمار في هذا القطاع.

أنقرة
تركيا
الإمارات
سعيد الظاهري
إسطنبول
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