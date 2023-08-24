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سلطان القاسمي يوجه بتسليم 151 مسكناً للمواطنين بكلباء

سلطان القاسمي يوجه بتسليم 151 مسكناً للمواطنين بكلباء
25 أغسطس 2023 01:26

الشارقة (وام)

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 18 منحة دراسية إضافية للطلبة المواطنين، من فئة ذوي الإعاقة، بالعام الدراسي 2023 - 2024، لتمكينهم من إكمال مسيرتهم العلمية، بالتعاون مع مركز الموارد لذوي الإعاقة، التابع لـ «جامعة الشارقة».
كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، برنامج «إسكان الشارقة» بتسليم 151 مسكناً حكومياً للمواطنين في مجمع الساف بكلباء، خلال الشهر المقبل، على أن يتم إنهاء وتسليم المرحلة الثانية والمكونة من 263 مسكناً بداية العام المقبل.
من جهة أخرى، أصدر صاحب حاكم الشارقة بصفته رئيساً لجامعة خورفكان قراراً بشأن تعيين نائب لمدير جامعة خورفكان. ونص القرار على أن يعين الدكتور علي عبدالله سيف هلال النقبي نائباً لمدير جامعة خورفكان، وذلك ابتداءً من 25 سبتمبر 2023م. كما أصدر سموه بصفته رئيساً لجامعة كلباء قراراً بشأن تعيين نائباً لمدير جامعة كلباء. ونص القرار على أن تُعيّن الدكتورة نجوى محمد داوود الحوسني نائباً لمدير جامعة كلباء، وذلك ابتداءً من تاريخ 02 أكتوبر 2023.

الإمارات
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