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حاكم الفجيرة يصدر قانونين لتنظيم ملكية العقارات المشتركة و«الضمان العقاري»

حاكم الفجيرة يصدر قانونين لتنظيم ملكية العقارات المشتركة و«الضمان العقاري»
25 أغسطس 2023 01:26

الفجيرة (وام)

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أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، القانون رقم «3» لسنة 2023، بشأن تنظيم ملكية العقارات المشتركة في إمارة الفجيرة. كما أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، القانون رقم «4» لسنة 2023، المتعلق بحسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة الفجيرة . وطلب القانونان من جميع المطوّرين وشركات الإدارة وجمعيات أو اتحاد الملاك توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون، خلال «6» ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع جواز تمديد هذه المهلة من قبل مدير الجهة المختصة لمدة مماثلة عند الاقتضاء..

حاكم الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
حمد الشرقي
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