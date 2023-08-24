«الموارد البشرية» توقع اتفاقية مع «بيت دوت كوم» لدعم استبقاء الكفاءات

أبوظبي (وام)

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين اتفاقية مع شركة «بيت دوت كوم»، المالكة لإحدى المنصات الرائدة في المنطقة بمجال التوظيف وإدارة الموارد البشرية، وذلك بهدف دعم استبقاء الكفاءات المهنية العالمية في سوق العمل الإماراتي والمحافظة على الكوادر المؤهلة.

وقال خليل الخوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «تنسجم الاتفاقية مع توجهات الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص، لتحسين كفاءة وفاعلية خدماتها المقدمة لأصحاب العمل في السوق المحلي، وتمكينهم من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة أعمالهم ومشاريعهم».

وأكد ربيع عطايا المدير التنفيذي لـ«بيت دوت كوم»، «أهمية العمل المشترك لتعزيز الريادة الاقتصادية للدولة في جميع المجالات، وبما ينعكس بدوره على تحقيق أفضل معدلات النمو للشركات والأعمال».