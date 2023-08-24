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في الشارقة.. يوم مفتوح للتوظيف

جانب من الفعاليات (وام)
25 أغسطس 2023 01:26

الشارقة (وام)

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نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم، أمس بمقر أكاديمية الشارقة للتعليم يوماً مفتوحاً خاصاً بإجراء مقابلات وظيفية في القطاع الخاص للباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة وذلك بحضور ممثلي برنامج «نافس».
وشهد اليوم المفتوح حضوراً واسعاً من الباحثين عن عمل بلغ عددهم ما يفوق 90 من المسجلين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، لسد 45 شاغراً وظيفياً، في عدد من القطاعات الخاصة بمجال المبيعات والتسويق بمختلف الفروع ضمن شركة ماجد الفطيم.
ومثل اليوم المفتوح للباحثين عن عمل منصة قيمة لاكتشاف فرص العمل والاختيار وفق الرغبات والطموحات، وساعدهم على مناقشة المسارات الوظيفية المحتملة لتحقيق أهدافهم المهنية في المستقبل، كما أتاح مساحة لجهة العمل للطرح والتواصل مع عدد كبير من الفئة المستهدفة لسد الشواغر المطلوبة. وتعمل «موارد الشارقة» باستمرار على تشجيع واستقطاب أفضل شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتزويدها بالكوادر الوطنية، ودعمها في تطوير قدراتهم وتمكينهم لتحقيق الازدهار والمشاركة في نمو الاقتصاد الوطني.

الإمارات
اليوم المفتوح للتوظيف
التوظيف
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