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الإمارات

رئيس البرلمان العربي: استضافة الإمارات لـCOP28 تجسد تقدير العالم لدورها في العمل المناخي

عادل العسومي
25 أغسطس 2023 01:26

القاهرة (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أكد معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، تجسد تقدير العالم لدور الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وريادتها العالمية فضلا عن جهودها الحثيثة من أجل الحفاظ على بيئة عالمية آمنة وسليمة، والعمل على استدامة المناخ. وقال معاليه إن هذه الاستضافة تمثل مصدر فخر واعتزاز للعرب جميعا، كما أنها ستساهم في ترسيخ مكانة الإمارات بين مصاف الدول المتقدمة.
وأضاف أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في جهود التصدي للتغير المناخي ودعم مشاريع الطاقة النظيفة، حيث انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة عام 1995، ثم إلى بروتوكول كيوتو في 2004، وبعدها بالتوقيع على اتفاق باريس في 2015، لتكون أول دولة عربية تصادق عليه، إضافة إلى استثمارها 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة، وغيرها الكثير من المشروعات الاستثنائية التي تدعم توجهات العمل المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد العسومي أن cop28 سوف يكون نقطة انطلاق هامة نحو تعزيز الدور الريادي للدول العربية في العمل المناخي الدولي، والمساهمة في وضع حلول ناجعة للظواهر المناخية التي أصحبت تهدد أمن العالم لخطورتها على البشرية والتي نتج عنها تغيرات أثرت بشكل سلبي على الأمن الغذائي وأمن الطاقة العالمي. وقال إن استضافة دولتين عربيتين لهذا الحدث العالمي على التوالي، حيث سوف تسلم جمهورية مصر العربية -رئيس الدورة السابقة للمؤتمر- الرئاسة لدولة الإمارات، تعد مؤشراً هاماً على مدى أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الدول العربية للدفع نحو مستقبل أكثر استدامة، معرباً عن ثقته في أن المؤتمر سوف يأتي بنتائج هامة ومثمرة تخدم البشرية، خاصة الأطروحات والإشكاليات التي لم تحل حتى الآن.

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