أحمد الفلاسي: إسهامات بارزة للمرأة في نشر الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أهمية رسالة ودور المرأة الإماراتية في دعم ثقافة الاستدامة لدى الفرد والمجتمع، استناداً إلى منظومة متطورة من التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها للأجيال المقبلة.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، أهمية الدور الذي تنهض به المرأة الإماراتية في بناء مسيرة الاتحاد، حيث سجلت منجزات بارزة في جميع القطاعات التنموية، مترجمةً دعم القيادة الرشيدة لمسيرتها، مما كان له أكبر الأثر في تميز المرأة الإماراتية في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية، وكذلك في دورها الأساسي في بناء وتأسيس الأسرة والأجيال المقبلة.

وأشاد معاليه بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدور المرأة ورسالتها في النهوض بالمجتمع وتمكينها، وهو دعم دفع بالمرأة الإماراتية إلى التميز والريادة في خدمة التنمية الوطنية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أمس، بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية، بعنوان «المرأة الإماراتية.. دور رائد في استدامة البيئة»، وافتتحها معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بكلمة مصورة تناول فيها دور المرأة الإماراتية ورسالتها في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية، وغرس هذه القيم في نفوس النشء.



حماية البيئة

أكدت الدكتورة السويدي أهمية الاستدامة، حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً بارزاً في غرس مفاهيم الاستدامة لدى الفرد والمجتمع، مما كان له أكبر الأثر في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية والموارد الطبيعية والحفاظ عليها واستدامتها للأجيال المقبلة. من جانبها، قالت سارا المهري: ساهم الدعم المستمر والراسخ من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بتمكين المرأة الإماراتية على مختلف الأصعدة، لكي تقوم بدور رائد وحيوي في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وتلتزم رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 بالعمل وفق توجيه ورؤية القيادة على تعزيز تمكين المرأة الإماراتية ودورها الحيوي والقيادي في العمل المناخي، ورغم أن النساء من بين الفئات الأشد تضرراً من الكوارث المناخية، فإن تمكينهن يدعم مواجهة هذه الأزمة العالمية، حيث توضح الإحصائيات أن الاستثمار في المساواة بين الجنسين يمكن أن يقلل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 15% بحلول عام 2050، فقد اتخذت 62% من النساء إجراءات لتقليل بصمتهن المناخية، مقارنة بـ49% من الرجال، كما أن الشركات التي تضم عدداً أكبر من النساء في عضوية مجالس الإدارة، يزداد فيها احتمال تحديدِ أهدافٍ لخفض الانبعاثات بنسبة 21%، هذه الأمثلة توضح أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خيار ذكي وصحيح سيساهم بشكل أساسي في تحقيق تقدم ملموس في مسار العمل المناخي العالمي.