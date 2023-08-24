«كهرباء دبي» تنظم منتدى يوم المرأة الإماراتية التاسع

دبي (وام)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى يوم المرأة الإماراتية التاسع في مبنى أكاديمية الهيئة في منطقة الحضيبة وذلك احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير «يسعدني الاحتفاء معكم بيوم المرأة الإماراتية التاسع، ومشاركتكم تكريم المرأة الإماراتية في يومها الوطني، الذي يشكل مناسبة سنوية للتعبير عن عمق تقديرنا بالدور الجوهري والرائد الذي تؤديه المرأة الإماراتية لتعزيز ازدهار الوطن، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً، خاصة هذا العام الاستثنائي الذي يقام فيه يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد»، انسجاماً مع عام الاستدامة». وأضاف معاليه، في كلمته الافتتاحية خلال المنتدى: «نستذكر في يوم المرأة الإماراتية بكل فخر واعتزاز الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، بفضل الدعم منقطع النظير لمسيرة تمكين المرأة، ومواصلة النهوض بالمرأة على كافة الصعد والارتقاء بقدراتها وطاقاتها ومهاراتها، لتظل نموذجاً للشريك الأساسي والفعال في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة». وأضاف: «وصل عدد موظفات الهيئة إلى 1936 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 734 موظفة في القطاع الهندسي والفني، فيما تشغل 422 موظفة مناصب قيادية في الهيئة. وتشكل الموظفات الإماراتيات نسبة 84% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة. وتوفر الهيئة بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم الموظفات وتساعدهن على مواصلة إثبات جدارتهن وكفاءتهن.