257 ألف رحلة ركاب للنقل السريع بالحافلات في أبوظبي

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

شهدت خدمة النقل السريع بالحافلات «أبوظبي اكسبرس» التي أطلقها مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل العام الماضي إقبالاً كبيراً من الجمهور ومستخدمي الحافلات العامة، وذلك في إطار سعي المركز المتواصل لتطوير خدمات النقل العام وتنظيم عملها وتنويعها وتوفير خيارات تنقل أسرع بالحافلات العامة، بما يسهل حركة تنقل أفراد المجتمع ويمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم المقصودة بمنتهى الراحة وبأقل وقت ممكن.

وبلغ عدد رحلات الركاب ضمن خدمة «أبوظبي إكسبرس» خلال العام الماضي 257.180 رحلة قامت بها (40) حافلة تنتمي لشركات القطاع الخاص وتوفر هذه الخدمة في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مركز النقل المتكامل والشركات المحلية لتطوير خدمات النقل العام والارتقاء بجودة الخدمات المتوفرة لسكان إمارة أبوظبي وروادها.

وتشكل هذه الخدمة داعماً رئيساً لشبكة النقل العام بالحافلات وتعزز طاقتها الاستيعابية وتسهم في تنويع خيارات التنقل أمام مختلف شرائح المجتمع وتحقيق التكامل بين أنماط النقل بالحافلات. كما يأتي هذا التعاون بين المركز والقطاع الخاص في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، وإتاحة المجال أمام الشركات المحلية للاستفادة من الفرص المتوفرة في قطاع النقل العام وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وتتميز خدمة النقل السريع بالحافلات «أبوظبي إكسبرس»، التي منح المركز امتيازها للقطاع الخاص بأنها خدمات مباشرة من دون توقف مما يجعل مساراتها أسرع الطرق للتنقل، حيث تجعل خدمات النقل أكثر سهولة وملاءمة لمختلف شرائح المجتمع وتمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان. كما تعزز هذه الخدمة الترابط بين خدمات الحافلات العامة وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة النقل بالحافلات، وتسهم كذلك في القضاء على ظاهرة النقل العشوائي وتهريب الركاب والنقل غير المنظم.

وشهدت المرحلة الثانية من الخدمة التي تم إطلاقها لتلبية الطلب المتزايد عليها توسيع نطاق عملها في مناطق جديدة بالإمارة حيث باتت تتوفر بين مدينة أبوظبي ومحطة مركبات الأجرة في بني ياس، ومن المفرق العمالية إلى مدينة أبوظبي مع إضافة مسارات جديدة تعمل بين مدينة أبوظبي وكل من مدينتي المرفأ ومدينة زايد في منطقة الظفرة. كما تم تفعيل موقف مستشفى «لايف لاين» في مدينة أبوظبي لينضم إلى شبكة خدمات «أبوظبي إكسبرس». يأتي ذلك بالتعاون بين مركز النقل المتكامل وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من دور المركز في تنظيم عمليات النقل العام بالإمارة، حيث تم منح القطاع الخاص فرصة لتقديم وتشغيل هذه الخدمة.