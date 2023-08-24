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«كهرباء الشارقة»: تركيب 628 عمود إنارة بالطرق الرئيسة الداخلية

«كهرباء الشارقة»: تركيب 628 عمود إنارة بالطرق الرئيسة الداخلية
25 أغسطس 2023 01:25

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب 628 عمود إنارة جديد في الطرق الرئيسة الداخلية بضاحية السيوح في المرحلة الأولى لتحسين مستوى الإضاءة والأمن للسكان والزائرين، كما تم تمديد مسافة 35 كيلومتراً من الكابلات الكهربائية، وذلك ضمن المشروعات التطويرية والخدمية التي تنفذها الهيئة في ضاحية السيوح. وأوضح المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروعات الإنارة بضاحية السيوح وفي كافة المناطق بمدينة الشارقة وفق جدول زمني وبمواصفات وجودة عالية، واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال وتركيب مصابيح حديثة.
وأكد أن تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع في إمارة الشارقة تتم من خلال فرق عمل مدربة وباستخدام معدات حديثة وفق أفضل المواصفات، ووفق دراسات شاملة للمناطق واحتياجاتها، ويتم تشغيل وفصل التيار الكهربائي بجميع أعمدة الإنارة أتوماتيكياً، من خلال منظم الوقت الموجود بجميع المناطق وتتم المتابعة والصيانة بصفة دورية.

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