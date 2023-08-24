خطة شاملة لتأمين سلامة طلبة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أكملت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد، «2023 - 2024» بخطة شاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز تأمين عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وخصوصاً طلبة المدارس، وذلك تحت شعار «أبناؤنا أمانة».

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات، أن الخطة تركز على تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير ‏ لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، والتأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة. وأكد أن سلامة أبنائنا الطلبة أولوية قصوى في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن جهودها وتعاونها مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في توفير السلامة والأمان باستمرار لطلبة المدارس.وذكر أنه سيتم عقد اجتماعات مع ‏مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بهدف دعم ‏جهود ‏المحافظة على أمن وسلامة الطلبة والكوادر التعليمية، متمنياً أن يكون العام الدراسي الجديد عاماً سعيداً على ‏الطلبة ‏وأولياء الأمور.

ونوه بأهمية الحرص على تكثيف برامج التوعية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع، من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، وتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعودتهم منها، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على توعية السائقين، بأهمية الانتباه، أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات، بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والتعاون مع عناصر دوريات المرور، في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث.

وحث سائقي الحافلات المدرسية على الوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وإعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها، والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم، وعدم الاقتراب، من الحافلات، قبل تحركها، كما دعتهم إلى عدم السرعة، أثناء قيادة الحافلة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، للقيادة الآمنة أثناء الضباب، وترك مسافة أمان، والالتزام بفتح ذراع «قف» الجانبية عند صعود الطلبة ونزولهم منها.

ودعا الأسر إلى الانتباه، أثناء نقل أبنائهم إلى المدارس، وعدم السماح لمن هم دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية، ومساعدتهم في عبور الشارع، فضلاً عن استخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس، لتجنب عرقلة حركة السير، وتعليم الأبناء الطرق الصحيحة للصعود والنزول من الحافلة، وتحذيرهم من اللعب في الشارع، أثناء فترة انتظار الحافلات.

وأكد العميد محمود البلوشي ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بأمان، وذلك تجنباً للغرامة وقدرها 1000 درهم، و10 نقاط مرورية، لعدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة «قف»، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.