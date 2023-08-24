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طلبة في 174 جامعة يشاركون في «الكونغرس العالمي للإعلام»

طلبة في 174 جامعة يشاركون في «الكونغرس العالمي للإعلام»
25 أغسطس 2023 01:25

أبوظبي (وام)

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يشارك طلبة من كليات الإعلام في 174 جامعة محلية وعالمية، في ورش العمل التي تنعقد ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، الذي يقام من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتُنظمه مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات. 
وتتوزع جامعات الطلبة المشاركين في ورش العمل بواقع 24 جامعة محلية، و19 جامعة خليجية، و47 جامعة عربية، و84 جامعة أجنبية. وتأتي مشاركة طلبة الإعلام بدعوة من الكونغرس العالمي للإعلام، بهدف إكسابهم الخبرات وتعريفهم بممكنات صناعة الإعلام والأدوار التي تقوم وسائل الإعلام بصنوفها المختلفة ومساهماتها في نهضة المجتمعات عبر التغلب على التحديات التي تواجهها ومن بينها ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها على العالم بجميع دوله، إلى جانب تأصيل قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في وجدانهم من أجل أن تعيش شعوب العالم في سلام. وتستهدف الورش تعريف الطلاب على تكنولوجيا الإعلام وأدواته و«كيف تكون إعلامياً ناجحاً تخدم وطنك وتسهم في تقدمه وازدهاره». 
جدير بالذكر، أن «الكونغرس العالمي للإعلام 2023» سيناقش على مدار ثلاثة أيام، العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي. ويوفر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، منصة عالمية مهمة للمؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية والعالمية لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام العالمي ودوره المحوري في دفع مسارات التنمية المستدامة على مستوى العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون وعقد الشراكات الإعلامية التي من شأنها دفع تطور قطاع الإعلام وضمان استدامته، ومواصلة تقديم محتوى موثوق ومتجدد ومتنوع يواكب التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم.

الكونغرس العالمي للإعلام
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الإمارات
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