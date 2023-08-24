«الشارقة للصحافة» ينظم برنامجين تدريبيين

الشارقة (وام)

اختتم نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، برنامجين تدريبيين تحت عنوان «توظيف الأدوات الرقمية في التحقق المعلوماتي»، و«الكتابة الإبداعية»، تضمنا ورشاً تدريبية استهدفت منتسبي العضوية الأكاديمية من طلبة كليات الاتصال.

وتضمن البرنامجان اللذان عقدا في ردهة نادي الشارقة للصحافة بمقر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، نماذج وأمثلة وتطبيقات عملية بهدف ترسيخ المعلومة والمعرفة لدى المشاركين، وتحقيق الأهداف التطويرية المرجوة من الورش التدريبية. وأوضحت أسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة، أن البرامج التدريبية للنادي تأتي في إطار الحرص على صقل معارف منتسبي العضوية الأكاديمية من طلبة كليات الاتصال، من خلال تزويدهم بالمهارات والأدوات التي تتماشى مع تخصصاتهم الإعلامية بمختلف أشكالها. وأكدت الجويعد، أن خطة النادي التدريبية تراعي التنوع في البرامج المطروحة، وتقديم الورش النابعة عن اهتمامات واحتياجات منتسبي العضوية، مع مواكبة تطورات ومتغيرات العمل الإعلامي.