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تقييم جاهزية أنظمة السلامة في المؤسسات التعليمية بأبوظبي

خلال الزيارة (من المصدر)
25 أغسطس 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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تجري هيئة أبوظبي للدفاع المدني زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية في مختلف مناطق الإمارة بهدف تقييم جاهزية منظومة السلامة فيها. تأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزامها بالحفاظ على سلامة البيئة التعليمية وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومحمية للطلاب والكادر التعليمي من المخاطر.
وتركز الزيارات على التأكد من استيفاء متطلبات ومعايير الوقاية والسلامة، والتحقق بشكل خاص من أن منظومة الإنذار ومكافحة الحريق تعمل بكفاءة، والتحقق من سلامة مخارج الطوارئ والمسارات المحددة لنقاط التجمع.
وأكدت الهيئة أهمية وضع المؤسسات التعليمية خططاً للإخلاء في حالات الطوارئ، مع ضرورة التأكد من سلامة مخارج الطوارئ وتوضيح مساراتها وتحديد نقاط للتجمع في حالات الطوارئ. 

المؤسسات التعليمية
أبوظبي
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هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الدفاع المدني
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