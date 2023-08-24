الجمعة 25 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ضبط سائق متهور هدد حياة مستخدمي الطريق

السائق تعمد الالتصاق بمركبة أخرى كانت تسير أمامه (من المصدر)
25 أغسطس 2023 01:26

دبي (الاتحاد) 
تمكنت الدوريات المرورية بشرطة دبي من ضبط سائق مركبة متهور، تعمد الالتصاق بمركبة أخرى كانت تسير أمامه على شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم قام بالتجاوز بمحاذاتها والانحراف عليها بصورة خطرة، وتمادى في سلوكه إلى تجاوز المركبة والسير أمامها، وتعمد استخدام المكابح، الأمر الذي كاد أن يتسبب في وقوع حادث بليغ. لكن الدوريات المرورية رصدت وصورت تجاوزات السائق، وتعاملت معه وفق الإجراءات القانونية، واختارت الوقت المناسب لضبطه وإيقافه.

أخبار ذات صلة
خميس يدشن «الحلم الأولمبي» في «مونديال رفعات القوة»
«كهرباء دبي» تنظم منتدى يوم المرأة الإماراتية التاسع

وأكد اللواء سيف المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، رفض أي سلوك مشين للآداب العامة ويتضمن انتهاكاً لحقوق مستخدمي الطريق، خاصة وأن سلوك السائق يعد عدوانياً ويتوجب التعامل معه بحزم، منوهاً بتطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات، والذي يُعنى بقائدي المركبات ممن يتعمدون خرق القوانين بصورة واضحة عبر تكرار المخالفات والاستهتار بالقوانين، والتصدي للسائقين المتهورين الذين يعرّضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.
وشدد المزروعي أنه «لا أحد فوق القانون، واحترام القانون يعد من احترام الشخص لذاته ولجميع مستخدمي الطريق، فحرّية الشخص محكومة في حدود القانون». وأشار إلى أن شرطة دبي قامت بحجز المركبة وتحرير مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتطبيق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات وبذلك تصل المخالفة إلى 50.000 ألف درهم إضافة إلى النقاط المرورية التي تبلغ 23 نقطة مرورية.

الدوريات المرورية
دبي
شرطة دبي
القيادة المتهورة
سائق متهور
سيف المزروعي
آخر الأخبار
حطام طائرة بريغوجين
عربي ودولي
الكرملين يعلّق على تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر
اليوم 19:42
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
الرياضي
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
اليوم 19:36
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
الرياضي
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
اليوم 19:26
مهاجرون على متن قارب متعطل في البحر الأبيض المتوسط
عربي ودولي
الرئيس الإيطالي يقترح حلا لمشلكة الهجرة
اليوم 19:08
«العشرة الأوائل» في تصنيف «الفيفا» للسيدات
الرياضي
«العشرة الأوائل» في تصنيف «الفيفا» للسيدات
اليوم 18:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©