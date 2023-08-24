«سلامة الغاز» تعزز الوعي في أبوظبي

أبوظبي (وام)

نظمت لجنة سلامة الغاز في أبوظبي ورشتين توعويتين بعنوان «سلامة أنظمة واستخدامات الغاز» استهدفت الأولى المفتشين في مختلف الجهات الحكومية في العاصمة أبوظبي، والثانية خصصت لمختلف فئات المجتمع.

وعقدت الورشتان بمجلس مفلح عايض الأحبابي بمدينة العين، وقدمهما المهندس عبدالرحمن العلوي مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بدائرة الطاقة في أبوظبي.

وهدفت الورشة المخصصة للمفتشين إلى تعريفهم بالممارسات الخاطئة التي من الممكن رصدها خلال جولاتهم التفتيشية، وأهمية معرفة الممارسات الخاطئة والإجراءات التصحيحية لها وإشعار اللجنة في حالة وجود حالات ومخالفات مرتفعة الخطورة.

أما الورشة الثانية فقد هدفت إلى توعية سكان الفلل والمنازل بالممارسات الخاطئة عند استعمال أسطوانات الغاز والإجراءات التصحيحية التي يجب اتباعها في هذا الشأن.

وأكد المهندس عبدالرحمن العلوي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة، أن لجنة سلامة الغاز في أبوظبي مستمرة في حملاتها التفتيشية والتوعوية وفق الخطة الموضوعة والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة كافة فئات المجتمع، لتفادي أي حوادث أو أخطار محتملة.

وركزت الورشتان على أهم النصائح والإرشادات الخاصة باستخدام أنظمة الغاز البترولي المسال بناء على تصنيفه واستخدامه، كما تناولتا المهام والأدوار التي ستقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات في الإمارة وفق أفضل الإجراءات المعتمدة محلياً والمعايير العالمية.

يذكر أنه بالتزامن مع الحملة التوعوية عن أنظمة واستخدامات الغاز في أبوظبي تقوم اللجنة بحملة تفتيشية ميدانية على أكثر من 2800 مبنى، ومن المقرر الانتهاء من عمليات الفحص خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي حيث يتم رصد المخالفات عالية الخطورة والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة.