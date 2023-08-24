الجمعة 25 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«دبي لرعاية النساء» تستعرض أدوات حوكمة مُكافحة الاتّجار بالبشر

مشاركون في الدورة (من المصدر)
25 أغسطس 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الرئيس الإيطالي يقترح حلا لمشلكة الهجرة
مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يرفع جوائز «النسخة 30»

شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في ورشة عمل بعنوان «فهم حوكمة مكافحة الاتّجار بالبشر واستكشاف إمكانية التعاون لتغيير وجهات النظر بقضايا الاتجار بالبشر»، التي نظّمها مركز الشرق الأوسط للتدريب والتطوير ليومين واختتمت أمس.وجاءت مشاركة المؤسسة من خلال ورقة عمل قدّمتها آمنة المطوع مدير الخدمات النفسيّة في المؤسسة، توفر من خلالها نظرة عامة على مُؤسسة دُبيّ للنّساء والأطفال، والمبادرات والأعمال التعاونية التي يجري تنفيذها لمعالجة قضايا النّساء والأطفال من ضحايا الاتّجار بالبشر.وتطرقت المطوع إلى جُهود المؤسسة في حماية ودعم النّساء والأطفال ومُساعدتهم على تحقيق حياةٍ آمنة وكريمة، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات والأعمال التعاونية التي تسعى إلى تحقيق التغيير الإيجابي وتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة الهامّة من المجتمع، كالإيواء والدعم النفسي، والتوعية والتثقيف، والتدريب والتأهيل المهني، والتعاون مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والعالمي، إضافة للبحوث والدراسات التي تجريها. 
وأكدت شيخة سعيد المنصوري مُدير عام مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال بالإنابة، أنّ المؤسسة وفي سياق مواكبتها لتوجهات الدولة ومساعيها تفخر بجُهودها المستمرة في مكافحة الاتّجار بالبشر وتحقيق التقدّم في هذا المجال، مُشيرةً إلى أنّ مشاركة المؤسسة في هذه الورشة تأتي بهدف دفع عجلة التغيير وتحقيق تحسينات ملموسة في الحوكمة والوعي المجتمعي بمشكلة الاتّجار بالبشر، وإبراز جُهودها في مُكافحة هذه الجريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع وعي المشاركين حول أهمية حوكمة مُكافحة الاتّجار بالبشر، والتعرّف على أفضل السُبل لتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.
وشهدت الورشة تنظيم عددٍ من الجلسات الحواريّة والمحاضرات التقديمية التي تتناول مختلف جوانب هذه الظاهرة، بما في ذلك الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية، كما يشمل جدول الورشة مُناقشات حول تحليل السياسات الحالية لمكافحة الاتّجار بالبشر، فضلاً عن التطرُّق إلى التحدّيات والفُرص المتاحة في تغيير الروايات العامة حول جرائم الاتّجار بالبشر.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
الإمارات
دبي
الاتجار بالبشر
مكافحة الاتجار بالبشر
آخر الأخبار
حطام طائرة بريغوجين
عربي ودولي
الكرملين يعلّق على تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر
اليوم 19:42
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
الرياضي
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
اليوم 19:36
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
الرياضي
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
اليوم 19:26
مهاجرون على متن قارب متعطل في البحر الأبيض المتوسط
عربي ودولي
الرئيس الإيطالي يقترح حلا لمشلكة الهجرة
اليوم 19:08
«العشرة الأوائل» في تصنيف «الفيفا» للسيدات
الرياضي
«العشرة الأوائل» في تصنيف «الفيفا» للسيدات
اليوم 18:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©