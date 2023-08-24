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حملة للتبرع بالدم في «مرور رأس الخيمة»

حملة للتبرع بالدم في «مرور رأس الخيمة»
25 أغسطس 2023 01:25

رأس الخيمة (الاتحاد)

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نظمت جمعية الإمارات للسرطان حملة للتبرع بالدم في مركز إدارة المرور والترخيص رأس الخيمة بالتعاون مع بنك الدم في مستشفى صقر وذلك بمشاركة عدد من أعضاء الجمعية والمتطوعين. 
وذكرت مهرة بن صراي مديرة فرع جمعية الإمارات للسرطان في رأس الخيمة أن الحملة شهدت إقبالاً من الموظفين في إدارة المرور والترخيص ومشاركة واسعة من المتبرعين بالدم، مؤكدة أن الجمعية مستمرة في مبادراتها للتبرع بالدم لخدمة المرضى والمصابين ضمن حملة «قطرة دم تساوي حياة»، حيث تركز الجمعية في كافة فروعها على تحفيز أبناء المجتمع من أجل الإقبال على التبرع بالدم، ومد يد العون للمرضى، وإنقاذ أرواح المصابين في المستشفيات.
وفي ختام الحملة كرمت أدارة المرور والترخيص جمعية الإمارات للسرطان ممثلة بكل من مروة منصور الصفدي وهاجر الكاس، كما تم تكريم المتطوعين المشاركين في تنظيم الحملة ومنحهم شهادات تقدير وعرفان.

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الإمارات
رأس الخيمة
التبرع بالدم
جمعية الإمارات للسرطان
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