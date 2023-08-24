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شرطة دبي تنظم مبادرة «صوت المتعامل»

شرطة دبي تنظم مبادرة «صوت المتعامل»
25 أغسطس 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

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التقى العقيد عبد المنعم عبد الرحمن محمد، مدير مركز شرطة بر دبي بالوكالة، مع المتعاملين في المركز ضمن مبادرة «صوت المتعامل» التي نظمها المركز بهدف تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المتعاملين، بما يكفل مشاركته في إبداء الملاحظات والمقترحات، وذلك بحضور رؤساء الأقسام، وعدد من الضباط.
وقال العقيد عبد المنعم محمد، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، وتعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة. وأكد اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، بما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين. وقدم شرحاً حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدمة للجمهور في مراكز الشرطة والموقع الالكتروني والتطبيق الذكي، والمراكز الذكية SPS، إضافة إلى مركز الاتصال 901.

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