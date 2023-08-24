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رئيس الدولة يشكر مودي على انضمام الإمارات إلى "بريكس"

رئيس الدولة يشكر مودي على انضمام الإمارات إلى "بريكس"
24 أغسطس 2023 21:55

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، هنأه خلاله بنجاح هبوط مركبة الفضاء " تشاندرايان-3" على سطح القمر.
كما هنأ سموه الشعب الهندي الصديق بهذا الإنجاز العلمي التاريخي، مؤكداً أنه يجسد التقدم الذي حققته الهند في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن هذه الخطوة تضاف إلى الإنجازات الحضارية العلمية التي تسهم بها الهند في خدمة مستقبل البشرية.
وأعرب سموه عن تمنياته للهند بمواصلة تحقيق مزيد من النجاحات في جميع المجالات خاصة في مجال الفضاء.
كما أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لموافقة قادة مجموعة "بريكس" على انضمام دولة الإمارات إلى عضوية المجموعة. وعبر عن تطلع الدولة إلى أن تسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانتها الاقتصادية العالمية ونهجها في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لشعوب العالم أجمع.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة وتقديره لتهنئته بنجاح هبوط المركبة "تشاندرايان-3" على سطح القمر وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه الهند وشعبها.
كما هنأ رئيس وزراء الهند، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة "بريكس"، مشيراً إلى دور دولة الإمارات وجهودها في تعزيز التعاون والشراكات الدولية التي تدعم الازدهار الاقتصادي المستدام لدول العالم.

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المصدر: وام
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