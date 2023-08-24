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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
24 أغسطس 2023 16:47

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق خاصة غرباً مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:16 ، والجزر الأول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 03:11 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:14 والمد الثاني عند الساعة 07:06 والجزر الأول عند 03:09 والجزر الثاني عند الساعة 22:30.

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المصدر: وام
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