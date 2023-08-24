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الإمارات

"واتساب" و"فيس بوك" يتصدران قائمة أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما في الإمارات

"واتساب" و"فيس بوك" يتصدران قائمة أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما في الإمارات
24 أغسطس 2023 15:15

 تصدر تطبيق "واتساب" قائمة منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في دولة الإمارات بنسبة 79.6 بالمئة من إجمالي مستخدمي المنصات، وذلك وفقا لتقرير "الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام" الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وحلت منصة "فيس بوك" و"انستجرام" في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بنسب بلغت 78.7 بالمئة و74.4 بالمئة، فيما حلت منصة "تيك توك" بالمرتبة الرابعة بنسبة 67.4 بالمئة من إجمالي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الدولة.

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وجاء ترتيب المنصات من المركز الخامس حتى الحادي عشر كالتالي : "فيس بوك ماسينجر"، ثم " إكس(X)" تويتر سابقا، ثم "لينكد إن"، ثم "تليجرام"، ثم "سناب شات"، ثم "بنتريست"، ثم "سكايب". وفي سياق متصل، كشف التقرير عن أبرز غايات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن التواصل مع العائلة والأصدقاء يأتي في مقدمة هذه الغايات بنسبة 46.8 بالمئة من إجمالي مستخدمي هذه المواقع، يليه البحث عن قصص جديدة بنسبة 32.3 بالمئة، ثم البحث عن أشياء ملهمة لمحاكاتها أو شرائها بنسبة 30.4 بالمئة. ومن الغايات والأسباب الرئيسية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أيضا متابعة أخبار الرياضة، ومشاهدة البث المباشر، والتعرف إلى أصدقاء جدد، والبحث عن مواضيع متعلقة بالأعمال، وشراء المنتجات، ومشاهدة محتوى العلامات التجارية، ومتابعة المؤثرين، ومشاركة الآراء والأفكار، إضافة إلى مشاركة تفاصيل الحياة اليومية.
وأحصى التقرير ما يصل إلى 10 ملايين حساب نشط على وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة الحسابات 105.5 بالمئة مقارنة بعدد السكان، و106.6 بالمئة مقارنة بعدد مستخدمي الإنترنت، فيما بلغ متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي 2:20 ساعة يومياً.

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