أنور قرقاش: انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يعكس قوة اقتصادنا وفعالية دبلوماسيتنا

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يعكس قوة اقتصادنا وفعالية دبلوماسيتنا .
وقال معاليه عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: « انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يعكس قوة اقتصادنا وفعالية دبلوماسيتنا وثقة العالم برؤيتنا للازدهار والاستقرار والتزامنا بتعزيز علاقاتنا وشراكتنا وتنويعها بما يخدم استدامة التنمية».
وأضاف معاليه: «الإمارات ماضية بعزم نحو آفاق جديدة من النماء والنهضة والقادم أجمل وأكثر إشراقاً».
انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يعكس قوة اقتصادنا وفعالية دبلوماسيتنا وثقة العالم برؤيتنا للازدهار والاستقرار والتزامنا بتعزيز علاقاتنا وشراكتنا وتنويعها بما يخدم استدامة التنمية.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 24, 2023
الإمارات ماضية بعزم نحو آفاق جديدة من النماء والنهضة والقادم أجمل وأكثر إشراقاً.