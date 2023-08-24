الجمعة 25 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أنور قرقاش: انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يعكس قوة اقتصادنا وفعالية دبلوماسيتنا

أنور قرقاش: انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يعكس قوة اقتصادنا وفعالية دبلوماسيتنا
24 أغسطس 2023 14:44

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يعكس قوة اقتصادنا وفعالية دبلوماسيتنا .

وقال معاليه عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: « انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يعكس قوة اقتصادنا وفعالية دبلوماسيتنا وثقة العالم برؤيتنا للازدهار والاستقرار والتزامنا بتعزيز علاقاتنا وشراكتنا وتنويعها بما يخدم استدامة التنمية».

أخبار ذات صلة
مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يرفع جوائز «النسخة 30»
اللجنة الوطنية للانتخابات: فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من 26 حتى 28 أغسطس

وأضاف معاليه: «الإمارات ماضية بعزم نحو آفاق جديدة من النماء والنهضة والقادم أجمل وأكثر إشراقاً».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجموعة بريكس
الإمارات
أنور قرقاش
آخر الأخبار
حطام طائرة بريغوجين
عربي ودولي
الكرملين ينفي أي علاقة بتحطم طائرة بريغوجين
اليوم 19:42
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
الرياضي
وفاة «الدراج الموهوب» في «حادث تدريب»
اليوم 19:36
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
الرياضي
برشلونة يمدد عقد تير شتيجن إلى 2028
اليوم 19:26
مهاجرون على متن قارب متعطل في البحر الأبيض المتوسط
عربي ودولي
الرئيس الإيطالي يقترح حلا لمشلكة الهجرة
اليوم 19:08
«العشرة الأوائل» في تصنيف «الفيفا» للسيدات
الرياضي
«العشرة الأوائل» في تصنيف «الفيفا» للسيدات
اليوم 18:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©