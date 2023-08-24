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محمد بن راشد: الموافقة على انضمام دولة الإمارات لمجموعة الـ «بريكس» يمثل نجاحاً لسياستها الدولية المتوازنة

محمد بن راشد: الموافقة على انضمام دولة الإمارات لمجموعة الـ «بريكس» يمثل نجاحاً لسياستها الدولية المتوازنة
24 أغسطس 2023 12:58

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس، أن الموافقة على انضمام دولة الإمارات لمجموعة البريكس اليوم يمثل نجاحاً لسياستها الدولية المتوازنة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الموافقة على انضمام دولة الإمارات لمجموعة البريكس اليوم يمثل نجاحاً لسياستها الدولية المتوازنة بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله.. كما يمثل انضمام الدولة لهذه المجموعة امتداداً لفلسفتها القائمة على بناء شراكات دولية إيجابية متعددة الأطراف، ويرسخ مكانتها الاقتصادية والتجارية الدولية كشريك موثوق يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه . وستبقى الإمارات مستمرة في نهجها القائم على دعم السلام والأمن والتنمية العالمية».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجموعة بريكس
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محمد بن راشد
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