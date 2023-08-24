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الإمارات

محمد بن زايد: نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات

محمد بن زايد: نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات
24 أغسطس 2023 12:16

أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الخميس، على موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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