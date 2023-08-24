محمد بن زايد: نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات

أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الخميس، على موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».