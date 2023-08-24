بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات

دعت بلدية مدينة أبوظبي، جميع أفراد المجتمع والكيانات، والشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، وأصحاب المهن والحرف والمحلات، إلى عدم إلقاء المخلفات والنفايات بشكل عشوائي، مؤكدة أهمية اعتماد الأساليب الصحية والسليمة للتخلص من النفايات، بما يحافظ على البيئة والصحة العامة للمجتمع. جاء ذلك خلال الحملة التوعوية التي نظمها مركز بلدية المدينة وشملت جميع المناطق الواقعة ضمن اختصاصاته، وتضمنت جولات ميدانية للتعريف بالسلوكيات الصحيحة المؤدية إلى التخلص الإيجابي من النفايات. وأكدت البلدية ضرورة وضع النفايات في الحاويات المخصصة لكل نوع منها، ونقل المخلفات الكبيرة إلى المكبات المعتمدة وبالطرق الصديقة للبيئة. وأشارت إلى أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن المحافظة على البيئة السكنية والمظهر العام للمدينة، والتعاون بهدف محاصرة وإنهاء كافة السلوكيات التي تلحق الضرر بهما، ومن ضمنها النفايات بكافة أنواعها. ونوهت إلى أن إلقاء المخلفات والنفايات بشكل عشوائي وفي الأماكن غير المخصصة لذلك يعد مخالفاً للقانون ويحمّل مرتكب هذه المخالفة المسؤولية القانونية، ما يترتب عليه جزاءات ومخالفات مالية، معربة عن تطلعها إلى تعزيز الالتزام الذاتي لدى أبناء المجتمع من أجل حماية البيئة والمظهر العام.