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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
24 أغسطس 2023 10:30

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي دينيس شميغال رئيس وزراء أوكرانيا.

المصدر: وام
رئيس الدولة
أوكرانيا
محمد بن زايد
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