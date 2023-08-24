حاكم رأس الخيمة يحضر حفل استقبال قمة مجموعة «بريكس»

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه فخامة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة استضافة بلاده قمة مجموعة «بريكس» الخامسة عشرة، التي تقام في جوهانسبرغ خلال الفترة من 22 حتى 24 من شهر أغسطس الجاري.

ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال لقائه مع عدد من قادة الدول، ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته للقمة بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الدولي المشترك لتحقيق الازدهار والاستقرار والسلام في العالم.

كما تبادل سموه مع رؤساء الدول، الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث معهم تعزيز علاقات التعاون الثنائي التي تربط دولة الإمارات بدولهم في مختلف المجالات.

حضر الحفل، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا.