شاطئ السيدات في مدينة السلع.. متعة وترفيه وخصوصية

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

يشهد أول شاطئ للنساء في مدينة السلع إقبالاً كبيراً من السيدات لما يوفره من أجواء متميزة تسهم في نشر المتعة والبهجة وسط مزيد من الخصوصية للسيدات. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على توفير أجواء مثالية من الترفيه والبهجة والخدمات المتميزة التي تلبي احتياجات السكان وتحقق الطموحات المنشودة من خلال إضافة مرافق ترفيهية جديدة تتماشى مع معايير التنمية المستدامة، وتلبي احتياجات المجتمع في بيئة مجتمعية متكاملة تضمن استقرار وترابط مجتمع إمارة أبوظبي، وتبني نمط حياة صحي يتماشى مع الثقافة والتقاليد المحلية.

وأصبح الشاطئ نقطة جذب لسيدات المنطقة حيث يضم مجموعة من المباني الترفيهية والتي أقيمت على مساحة إجمالية تبلغ 827 متراً مربعاً، ويهدف إلى توفير مكان ترفيهي للنساء بالمدينة لممارسة السباحة والاستمتاع بالأنشطة الشاطئية المختلفة، وتطوير مدينة السلع كواجهة سياحية وترفيهية، وتجهيز المرافق العامة وفق المعايير التي تلبي حاجة السكان، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

ويضم الشاطئ مسبحاً للكبار ومسبحاً مظللاً للصغار كما يضم مباني خدمية تشتمل على مباني الإدارة وأماكن مظلله لاستراحة السيدات وغرف خزائن وتغيير ملابس ومطعم وكافتيريا وصالون ومرافق خدمية خارجية للحراسة وفرق للإنقاذ وملعب متعدد الأغراض ومرافق للاستحمام داخلية وخارجية وأعمال تجميل طبيعي. وأشاد عدد من سيدات منطقة الظفرة بالجهود المبذولة والإمكانات المتوفرة داخل شاطئ السلع للنساء وهو ما جعله ملتقى للسيدات للاستمتاع بما يقدمه من أنشطة وما يضمه من مرافق وخدمات تضفي مزيداً من المتعة والبهجة في أجواء من الخصوصية والأمان.

تأهيل وفق أفضل المعايير

تم تأهيل شاطئ السباحة وفق أفضل معايير السلامة والمواصفات البيئية ويمتد على مساحة 18.300 متر مربع يوفر بيئة مثالية للاستمتاع بجمال الرمال الذهبية على الشاطئ، وإنشاء حاجز بحري، بالإضافة إلى توفير المرافق والمباني الخدمية التي تضمن الراحة والرفاهية للزوار وألعاب للأطفال. وتوفير صالة ألعاب رياضية مجهزة بالمعدات مع وجود مدربة متخصصة لتشجيع النساء على ممارسة الرياضة، وغرفة حضانة للأطفال لتوفير الراحة التامة للأمهات وأطفالهن، ومنطقة لاستقبال المتعاملين للتسجيل ووجود نظام حجز إلكتروني للتسجيل المسبق.