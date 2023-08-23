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استعراض مراحل «نشأة الجهاز الحكومي بأبوظبي»

جانب من الندوة (وام)
24 أغسطس 2023 01:00

أبوظبي (وام)

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نظم نادي تراث الإمارات، أمس الأول، بمقر مركز زايد للدراسات والبحوث التابع له في أبوظبي، ندوة بعنوان «الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي 1966 - 1968 قراءة في النشأة والتطوير»، تحدث فيها الدكتور محمد جكة المنصوري، والدكتور عبدالله محمد العوضي، وذلك في إطار برنامج «محطات تاريخية في حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».
وتناول الدكتور محمد جكة المنصوري، عدة محطات في حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بين عامي 1966- 1968، موضحاً أن أولوياته لإنشاء الدولة، تمثلت في إطلاق مشروع تنموي، من خلال تكوين جهاز إداري وفريق عمل متكامل يعمل في مجالات عدة، وأنه، رحمه الله، أصدر مراسيم عدة لإنشاء إدارة مالية وتأسيس عدة دوائر حكومية، منها الإعمار، والصحة، والماء، والكهرباء، والجمارك، والشرطة والأمن العام، وتسجيل الأراضي، والعدل، والعمال، ودائرة شؤون النفط.
وتطرق المنصوري إلى مراحل التطوير الإداري في إمارة أبوظبي، حيث كانت الأولى إنشاء الدوائر، والثانية تنظيم الديوان الأميري والتي تم خلالها إنشاء دائرة الشؤون الخارجية والثقافية، ودائرة شؤون الاتحاد، ودائرة المالية، ودائرة الأرشيف الوطني، بجانب تجهيز مكاتب عدة، تمثل الإمارة في عدة عواصم، منها لندن، والقاهرة، والهند.

نادي تراث الإمارات
مركز زايد للدراسات والبحوث
أبوظبي
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